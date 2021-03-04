С конца апреля можно будет напрямую улететь из Красноярска в Симферополь

Пока на это направление заявилась лишь одна авиакомпания. Но, как говорят в аэропорту, список желающих вероятнее всего пополнится. Кем именно - станет ясно ближе к концу марта.

В конце апреля 2021 года из аэропорта Красноярск стартуют прямые рейсы в Симферополь. Информация об этом размещена на сайте воздушной гавани.

Первый рейс в этом направлении полетит 24 апреля. Совершать его будет авиакомпания Nordwind. Два дня спустя к нему добавится еще один. После этого перевозить пассажиров между Красноярском и Симферополем компания будет три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. В начале июня перечень рейсов пополнится еще тремя, благодаря чему они станут ежедневными.

На все рейсы поставлены самолеты Boeing-737-800.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, пока Nordwind единственная авиакомпания заявившаяся на это направление.

Но вполне вероятно, что к моменту перехода на летнее расписание (28 марта), появятся еще желающие летать в этот город», — сказали авиаторы.

Добавим, что сейчас Nordwind из Красноярска еще летает в Москву и Сочи.