С конца апреля можно будет напрямую улететь из Красноярска в Симферополь
Пока на это направление заявилась лишь одна авиакомпания. Но, как говорят в аэропорту, список желающих вероятнее всего пополнится. Кем именно - станет ясно ближе к концу марта.
В конце апреля 2021 года из аэропорта Красноярск стартуют прямые рейсы в Симферополь. Информация об этом размещена на сайте воздушной гавани.
Первый рейс в этом направлении полетит 24 апреля. Совершать его будет авиакомпания Nordwind. Два дня спустя к нему добавится еще один. После этого перевозить пассажиров между Красноярском и Симферополем компания будет три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. В начале июня перечень рейсов пополнится еще тремя, благодаря чему они станут ежедневными.
На все рейсы поставлены самолеты Boeing-737-800.
Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, пока Nordwind единственная авиакомпания заявившаяся на это направление.
Но вполне вероятно, что к моменту перехода на летнее расписание (28 марта), появятся еще желающие летать в этот город», — сказали авиаторы.
Добавим, что сейчас Nordwind из Красноярска еще летает в Москву и Сочи.