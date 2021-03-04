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С конца апреля можно будет напрямую улететь из Красноярска в Симферополь

С конца апреля можно будет напрямую улететь из Красноярска в Симферополь
Иллюстрация: vk.com/sip.airport

Пока на это направление заявилась лишь одна авиакомпания. Но, как говорят в аэропорту, список желающих вероятнее всего пополнится. Кем именно - станет ясно ближе к концу марта.

#НОВОСТИ
В конце апреля 2021 года из аэропорта Красноярск стартуют прямые рейсы в Симферополь. Информация об этом размещена на сайте воздушной гавани.
 
Первый рейс в этом направлении полетит 24 апреля. Совершать его будет авиакомпания Nordwind. Два дня спустя к нему добавится еще один. После этого перевозить пассажиров между Красноярском и Симферополем компания будет три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. В начале июня перечень рейсов пополнится еще тремя, благодаря чему они станут ежедневными.
 
На все рейсы поставлены самолеты Boeing-737-800.
 
Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, пока Nordwind единственная авиакомпания заявившаяся на это направление.
Но вполне вероятно, что к моменту перехода на летнее расписание (28 марта), появятся еще желающие летать в этот город», — сказали авиаторы.
Добавим, что сейчас Nordwind из Красноярска еще летает в Москву и Сочи.
Автор: Евгений Волошинский
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