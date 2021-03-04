Красноярский бренд Daily Wines сменил собственника

Сеть дистрибуции компании за время пандемии сильно сжалась, потеряв рынки двух городов. Новый владелец намерен восстановить ее. Причем частично уже в этом году.

Компания Daily Wines, поставляющая на красноярский (и не только) рынок безалкогольные вина, сменила собственника. Им стала учредитель и руководитель копании «Климат Сибири» Ульяна Гельбова. Об этом она сообщила в своем Facebook .

Принимаю эстафету и объявляю себя главным амбассадором безалкогольных вин Daily Wines в Красноярске», — написала она.

Как рассказала Гельбова DK.RU, решение стать владельцем бренда стало продолжением ее приверженности здоровому образу жизни.

Я сама уже много лет не употребляю алкоголь и когда Daily Wines появилась на красноярском рынке была очень этому рада. Узнав же, что компанию хотят продать, с готовностью включилась в этот проект», — говорит она.

Стоимость сделки Гельбова не раскрывает и о планах развития тоже говорит острожно. Однако она рассказала, что до пандемии дистрибуторы Daily Wines работали не только в Красноярске, но и в Новосибирске, Владивостоке и Москве. Однако в период карантинных ограничений с новосибирского и владивостокского рынка компания ушла. Основная причина: закрытие ресторанов, которые были главным потребителем безалкогольных вин.

Сейчас этот рынок начинает оживать и спрос вернется. Поэтому, до конца года, я планирую восстановить работу в Новосибирске и Владивостоке», — говорит Ульяна Гельбова.

Она уверена, что в дальнейшем популярность безалкогольных вин рынок (а вместе с нею и спрос на них) будет только расти.

Напомним, что компания Daily Wines появилась на рынке Красноярска в 2018 году. Тогда ей владела Илона Костецкая. Почему она решила продать этот бизнес, неизвестно.