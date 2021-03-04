Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
73,51
88,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский бренд Daily Wines сменил собственника

Красноярский бренд Daily Wines сменил собственника
Иллюстрация: facebook.com/ulyana.gelbova

Сеть дистрибуции компании за время пандемии сильно сжалась, потеряв рынки двух городов. Новый владелец намерен восстановить ее. Причем частично уже в этом году.

#НОВОСТИ
Компания Daily Wines, поставляющая на красноярский (и не только) рынок безалкогольные вина, сменила собственника. Им стала учредитель и руководитель копании «Климат Сибири» Ульяна Гельбова. Об этом она сообщила в своем Facebook.
Принимаю эстафету и объявляю себя главным амбассадором безалкогольных вин Daily Wines в Красноярске», — написала она.
Как рассказала Гельбова DK.RU, решение стать владельцем бренда стало продолжением ее приверженности здоровому образу жизни.
Я сама уже много лет не употребляю алкоголь и когда Daily Wines появилась на красноярском рынке была очень этому рада. Узнав же, что компанию хотят продать, с готовностью включилась в этот проект», — говорит она.
Стоимость сделки Гельбова не раскрывает и о планах развития тоже говорит острожно. Однако она рассказала, что до пандемии дистрибуторы Daily Wines работали не только в Красноярске, но и в Новосибирске, Владивостоке и Москве. Однако в период карантинных ограничений с новосибирского и владивостокского рынка компания ушла. Основная причина: закрытие ресторанов, которые были главным потребителем безалкогольных вин.
Сейчас этот рынок начинает оживать и спрос вернется. Поэтому, до конца года, я планирую восстановить работу в Новосибирске и Владивостоке», — говорит Ульяна Гельбова.
Она уверена, что в дальнейшем популярность безалкогольных вин рынок (а вместе с нею и спрос на них) будет только расти.
 
Напомним, что компания Daily Wines появилась на рынке Красноярска в 2018 году. Тогда ей владела Илона Костецкая. Почему она решила продать этот бизнес, неизвестно.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»
  • Телекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧСТелекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧС
  • В коррупционном деле экс-чиновницы мэрии Красноярска появился еще один эпизодВ коррупционном деле экс-чиновницы мэрии Красноярска появился еще один эпизод
  • Три десятка черных кредиторов найдено в Красноярском краеТри десятка черных кредиторов найдено в Красноярском крае
  • Из рук в руки: СФУ передали два объекта УниверсиадыИз рук в руки: СФУ передали два объекта Универсиады
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.