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Более 40% предпринимателей Красноярского края хотят уехать в другие регионы

Более 40% предпринимателей Красноярского края хотят уехать в другие регионы
Иллюстрация: Yandex

Эти данные озвучил бизнес-омбудсмен Красноярского края Станислав Заблоцкий по результатам опроса.

#НОВОСТИ

Проведенное исследование показало, что 41% бизнесменов региона думают о переводе компаний в другие территории страны. Причиной такого намерения опрошенные называют «неблагоприятную деловую среду».

Опрос среди предпринимателей проводил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Станислав Заблоцкий. Количество опрошенных —  260 человек практически из всех районов края. Из них  64% – индивидуальные предприниматели, 33% – собственники малых и средних предприятий, 3% – руководители общественных организаций.

Большинство опрошенных считают свое экономическое положение неблагоприятным (83%). Про снижение финансовых показателей упомянули более половины участников исследования. Охарактеризовали свое положение как критическое 20% предпринимателей, 12% собираются закрыть бизнес. Говорят о своем бизнесе как о стабильном 14%, отмечают рост 3%.

Повысить зарплату сотрудникам смогли лишь  6% компаний.

Среди точек тревожности отмена ЕНДВ: около 90% бизнесменов считают, что нововведение приведет в росту налоговой нагрузки.  

Больше всего претензий было высказано к деятельности Роспотребнадзора, полиции, следственного комитета, органов прокуратуры и Трудовой инспекции.

 

Автор: Петр Савельев
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