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Красноярцы стали меньше интересоваться кредитными картами

Красноярцы стали меньше интересоваться кредитными картами
Иллюстрация: pixabay.com

В начале года этот сегмент просел по всем направлениям — и в плане выдачи новых карт, и в плане предоставленных лимитов. И это при том, что прошлый год тоже не был радужным для кредиток.

#НОВОСТИ
В январе 2021 года в Красноярском крае было выдано 12,6 тысячи кредитных карт, что на 11% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Такие данные приводит объединенное кредитное бюро. Общая сумма выданных таким образом заимствований составляет примерно 860 млн рублей, что на 23% меньше, чем в январе 2020-го.
 
Самые большие показатели по этим сегментам в Сибири были достигнуты в Новосибирской области — 14,4 тысячи кредиток на общую сумму 950 млн рублей. Но и сокращение здесь оказалась куда более ощутимой — на 20% и 31% соответственно.
 
В целом по стране в январе 2021 года банки выдали 575 тысяч кредитных карт на сумму 38,6 млрд рублей — это на 21% и 29% меньше, чем в начале 2020 года. Примечательно, что в январе прошлого года также отмечалась отрицательная динамика к январю 2019-го — показатели отличались на 11,7% и 21,5% соответственно.
 
Красноярцы стали меньше интересоваться кредитными картами 1
Автор: Евгений Волошинский
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