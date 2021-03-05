Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.03
73,78
88,94
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 40% предпринимателей Тувы не воспользовались господдержкой

Более 40% предпринимателей Тувы не воспользовались господдержкой
Иллюстрация: pixabay.com

В первую очередь это касается представителей малого и среднего бизнеса. Республиканские и федеральные власти будут разбираться в причинах случившегося.

#НОВОСТИ
В 2020 году в Туве приостановило свою деятельность около 3 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время визита последнего в регион.
 
Со слов главы Тувы, эти предприниматели принадлежали к пострадавшим отраслям, однако они не воспользовались господдержкой. Почему так произошло, он пояснить не сумел.
 
В итоге Мишустин велел руководителю республики разобраться в причинах произошедшего и пообещал дать соответствующее поручение министру экономического развития РФ.
 
Добавим, что, по данным Федеральной налоговой службы на начало 2020 года в Туве было зарегистрировано 7 004 субъекта малого и среднего бизнеса, в январе же 2021-го их был 6 850.
 
По словам Шолбана Кара-оол, республиканские предприятия МСБ получили в 2020 году более 24 млн рублей господдержки по программам сохранения кадров (ФОТ 2.0 и т.п.).
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»
  • Телекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧСТелекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧС
  • Предварительное заседание по делу Быкова перенесеноПредварительное заседание по делу Быкова перенесено
  • Василий Слонов предложил подумать о глобальном бренде КрасноярскаВасилий Слонов предложил подумать о глобальном бренде Красноярска
  • В Красноярске легализовали продажу тюльпанов к 8 мартаВ Красноярске легализовали продажу тюльпанов к 8 марта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.