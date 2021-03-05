Более 40% предпринимателей Тувы не воспользовались господдержкой

В первую очередь это касается представителей малого и среднего бизнеса. Республиканские и федеральные власти будут разбираться в причинах случившегося.

В 2020 году в Туве приостановило свою деятельность около 3 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время визита последнего в регион.

Со слов главы Тувы, эти предприниматели принадлежали к пострадавшим отраслям, однако они не воспользовались господдержкой. Почему так произошло, он пояснить не сумел.

В итоге Мишустин велел руководителю республики разобраться в причинах произошедшего и пообещал дать соответствующее поручение министру экономического развития РФ.

Добавим, что, по данным Федеральной налоговой службы на начало 2020 года в Туве было зарегистрировано 7 004 субъекта малого и среднего бизнеса, в январе же 2021-го их был 6 850.

По словам Шолбана Кара-оол, республиканские предприятия МСБ получили в 2020 году более 24 млн рублей господдержки по программам сохранения кадров (ФОТ 2.0 и т.п.).