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«Уроки и тренды» — «Деловой квартал» посмотрит на пандемию глазами бизнеса и власти

«Уроки и тренды» — «Деловой квартал» посмотрит на пандемию глазами бизнеса и власти
Иллюстрация: коллаж ДК

Лидеры красноярского бизнеса и ведущие политики края расскажут о том, как, на их взгляд, чувствует себя экономика региона и что ждет ее в ближайшем будущем.

#НОВОСТИ
Мартовский номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске выйдет в преддверии Красноярского экономического форума, темой которого станет «Экономика и пандемия: российский взгляд». Не дожидаясь его начала, редакция решила взглянуть на основные темы, которые будут обсуждаться на мероприятии — но не с высокой трибуны пленарных заседаний или панельных дискуссий, а изнутри происходивших (и происходящих) процессов.
 
Так, крупнейшие бизнесмены края расскажут об уроках (не всегда позитивных), которые они вынесли из пандемии, представители малого и среднего бизнеса поделятся опробованными на собственном опыте инструментами выживания, а ведущие политики (не только местного, но и федерального масштаба) поведают о том, как чувствовала себя власть и чем были продиктованы те или иные ее решения.
 
Этот номер журнала выходит 29 марта и будет распространятся на Красноярском экономическом форуме, который пройдет с 12 по 16 апреля 2021 года. Впервые в истории он будет проходить в гибридном формате и в течение пяти дней.
 
Забронировать размещение в этом номере «Делового квартала» можно уже сейчас. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (391) 290-60-06 или списаться с нашими менеджерами Екатериной Гармаш (garmash@ria-express.com) или Надеждой Земляковой (zemlyakova@ria-express.com). Предварительные заявки принимаются до 19 марта включительно.
Автор: Петр Савельев
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