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8 Марта: лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты

8 Марта: лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты
Автор фото: Rafael Zajczewski. Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцы предпочитают проводить Международный женский день в театрах и кинотеатрах, а самые популярные подарки на 8 Марта – цветы, ювелирные украшения и косметика, говорят аналитики МТС.

#НОВОСТИ

МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 Марта, исходя из данных прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются походы в театры и кинотеатры – количество покупок билетов здесь на 71% и на 64% больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: железнодорожные билеты покупают на 54% чаще, авиабилеты – на 29%, а отели бронируют – на 27% чаще. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.

Также значительно увеличивается количество транзакций в фотостудиях и ресторанах – рост на 36% и 35% по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Традиционно дарят женщинам цветы – и как самостоятельный презент, и как дополнение к подарку. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 5,1 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 2,5 раза. Замыкает первую тройку по росту транзакций косметика – в 2,3 раза.

Кроме того в список популярных подарков входят лотерейные билеты, одежда, игрушки, сматфоны и аксессуары, книги, электроника и сувениры.

 

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Красноярском крае. Учитывались платежные операции в марте 2020 года.

 

Автор: Петр Савельев
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