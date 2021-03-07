Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.03
74,42
88,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин наградил орденами и почетными грамотами красноярских медиков

Путин наградил орденами и почетными грамотами красноярских медиков
Иллюстрация: amurmedia.ru

Четырнадцать медработников из Красноярского получили орден Пирогова. Соответствующий указ подписал накануне президент Владимир Путин.

#НОВОСТИ

За вклад в борьбу с распространением коронавируса награды получили врачи краевой клинической больницы, Красноярской больницы № 20, БСМП им. Карповича, госпиталя ветеранов войн, Лесосибирской, Ачинской и Северо-Енисейской межрайонных больниц, а также сотрудники Красноярского медицинского университета.

Ряд представителей младшего и среднего медицинского персонала больниц и поликлиник Красноярска, Назарова, Норильска и Байкита получили Почетную грамоту Президента РФ.

Справка

Орденом Пирогова (учрежден Указом президента РФ 19 июня 2020 года) награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.

Девиз ордена: «Милосердие, долг, самоотверженность».

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Двум красноярским застройщикам могут запретить работать с дольщикамиДвум красноярским застройщикам могут запретить работать с дольщиками
  • Красноярску добавили дорожных камерКрасноярску добавили дорожных камер
  • Дом преткновения: прокуратура вновь требует сноса новостроя на месте «Кантри»Дом преткновения: прокуратура вновь требует сноса новостроя на месте «Кантри»
  • Дело дилера Toyota-Lexus передано в судДело дилера Toyota-Lexus передано в суд
  • «Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома«Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.