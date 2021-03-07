Путин наградил орденами и почетными грамотами красноярских медиков

Четырнадцать медработников из Красноярского получили орден Пирогова. Соответствующий указ подписал накануне президент Владимир Путин.

За вклад в борьбу с распространением коронавируса награды получили врачи краевой клинической больницы, Красноярской больницы № 20, БСМП им. Карповича, госпиталя ветеранов войн, Лесосибирской, Ачинской и Северо-Енисейской межрайонных больниц, а также сотрудники Красноярского медицинского университета.

Ряд представителей младшего и среднего медицинского персонала больниц и поликлиник Красноярска, Назарова, Норильска и Байкита получили Почетную грамоту Президента РФ.

Справка

Орденом Пирогова (учрежден Указом президента РФ 19 июня 2020 года) награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.

Девиз ордена: «Милосердие, долг, самоотверженность».