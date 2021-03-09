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Красноярский стрип-клуб судится с Роспатентом за право на бренд

Красноярский стрип-клуб судится с Роспатентом за право на бренд
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Попытка заведения зарегистрировать собственный товарный знак окончилась отказом. Теперь вопрос попытаются уладить в суде. Первое заседание назначено на конце марта.

#НОВОСТИ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала красноярскому стриптиз-клубу «Заноза» в регистрации собственного товарного знака. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.
 
Ссылку на источник информации ресурс не указал. Однако в картотеке арбитражных дел есть запись о том, что заведение обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к Роспатенту.
 
Текст заявление на сайте не опубликован, но если верить ФАН, то полтора года назад «Заноза» обратилось в ведомство с заявкой на регистрацию собственного товарного знака — написанное латиницей слово «Заноза», оформленное в красном и черном цветах с уточнением «Приват-клуб». Однако Роспатент отказал заведению. Причины такого решения неизвестны.
 
Этот исход не устроил владельцев ночного клуба и они обратились в суд. Сейчас заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 29 марта 2021 года.
 
Добавим, что, по данным сервиса rusprofile.ru, учредителем клуба «Заноза» является Анжелика Каспер, до этого владевшая еще несколькими компаниями, которые сейчас ликвидированы. По данным бухгалтерской отчетности, за 2019 год заведение заработало 1,8 млн рублей при выручке 21 млн.
Автор: Евгений Волошинский
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