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Международный форум «108 родителей» пройдет в Красноярске в апреле

Международный форум «108 родителей» пройдет в Красноярске в апреле
Иллюстрация: 108родителей.рф

Инициатор события – Татьяна Андреева, основатель и руководитель известной в городе сети частных детских образовательных учреждений «Умка». Форум, посвященный родительству, пройдет во второй раз.

#НОВОСТИ

Впервые «108 родителей» собрались обсудить тему семейных образовательных стратегий в январе 2020 года. Участниками форума стали около 200 человек: педагоги, психологи, врачи, а также обычные родители, готовые поделиться интересным опытом. В числе спикеров был, например, мэр Красноярска Сергей Еремин, рассказавший о воспитании своих четырех дочерей.

В этом году форум пройдет 17-18 апреля в конференц-залах гостиницы Novotel. Как пояснила DK.ru Татьяна Андреева, программа форума сейчас доверстывается, но его идеология не изменится. Разговор пойдет о будущем детей, о том, как строить отношения с детским садом, школой и своими родительскими амбициями. Гости форума познакомятся с различными образовательными стратегиями, существующими в мире, часть сессий пройдет в режиме телемоста с участниками из разных стран мира.

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Автор: Наталья Кобец
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