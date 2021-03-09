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Максим Шарков вернется в Сибирь и в «Билайн»

Максим Шарков вернется в Сибирь и в «Билайн»
Иллюстрация: bfmspb.ru

Компанию Шарков покинул почти шесть лет назад. За это время он успел поучаствовать в двух крупных мобильных проектах — федерального и регионального уровня

#НОВОСТИ
Должность регионального директора восточного подразделения компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») займет экс-красноярец Максим Шарков. Об этом сообщили в пресс-службе оператора связи.
 
В этой должности он будет отвечать за Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую, Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую, Еврейскую автономная области, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский, Камчатский, Приморский края, республики Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ.
 
Как рассказали DK.RU пресс-службе «Билайн», административный центр восточного региона компании находится в Новосибирске — там территориально и будет работать Шарков.
Компании „Билайн“ предстоит реализовать на территории региона Восток множество стратегически важных задач. Максим Шарков имеет разносторонний опыт работы: запуск масштабных проектов „с нуля“, высокие компетенции в вопросах техники, клиентского опыта, маркетинга, корпоративного сектора и многих других», — говорит генеральный директор «ВымпелКома» Александр Торбахов.
Рынок телекома для Максима Шаркова не нов (как и «Билайн»). С 2009 года он работал в компании сначала в должности руководителя службы по маркетингу в Красноярске, потом директором по маркетингу Сибирского региона, а затем директором объединенного филиала, куда входили Красноярский край, Хакасия и Тыва.
 
Покинул «Билайн» Максим Шарков в 2015 году. После этого он в должности коммерческого директора развивал с нуля мобильного оператора «Волна» в Крыму, а с 2018-го был генеральным директором оператора «ВТБ Мобайл».
 
Добавим, что в 2014 году Максим Шарков был выдвинут на премию «Человек года» в номинации «Телеком».
Автор: Евгений Волошинский
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