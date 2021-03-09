Извини-подвинься: Красноярск стал городом с самыми вежливыми водителями

На другой, минусовом полюсе, оказался Новосибирск. Хотя, возможно, тамошние водители, а именно они оценивали свою вежливость, были честнее.

Замером водительской вежливости озаботился портал по поиску работы SuperJob и провел соответствующее исследование. Опрашивались как водители, так и пешеходы. Самая низкая культура поведения на дорогах была зафиксирована в Омске и Новосибирске. Омские пешеходы поставили своим водителям 2,4 балла из 5. Такой же результат и в Новосибирске.

Невысоко отзываются о водительской вежливости и соблюдению ПДД москвичи. Столица оказалась на втором месте с конца. А на третьем Пермь и Санкт-Петербург.

Наиболее высокие баллы оказались у Красноярска. Причем расхождение в оценке у водителей и пешеходов краевого центра небольшое — 0,4 балла.

Отметим, в опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.