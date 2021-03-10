В Красноярске продается одна из самых больших квартир в России

Плюс к этому, это самая большая квартира из выставленных на продажу в Сибири. По цене, правда, ей далеко до лидеров — жилья в Сочи и Санкт-Петербурге.

Квартира на улице Дубровинского, 100 в Красноярске является пятой по площади в России их тех, что выставлены сейчас на продажу (без учета Москвы). Об этом рассказали специалисты онлай-базы недвижимости ЦИАН.

Это двухуровневая квартира из семи комнат, занимающая 815 кв. м.. Помимо гостиной, спален и кухни, в ней оборудованы кинозал и сауна. Отделка помещений выполнена в стиле «дворцовой классики». За все это хозяин просит 50 млн рублей.

Примечательно, что помимо Красноярска в ТОП-10 самых больших квартир в России из территорий СФО попало только жилье в Барнауле — 534,4 кв.м. продается за 30 млн рублей.

По данным ЦИАН, самая большая (и самая дорогая) жилплощадь на сегодня продается в Сочи — 2 000 кв. м. в доме на Курортном проспекте продаются за 567 млн рублей. На втором месте идет Санкт-Петербург — 903,5 кв.м. в доме на Воскресенской набережной можно купить за 249 млн рублей.