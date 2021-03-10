Губернатор Усс оценил обратную связь в интернете, но так и не ответил подписчикам

Глава региона завел аккаунты еще в двух социальных сетях – из-за «таких форматов общения и такой обратной связи», которой больше нет нигде. Год назад у губернатора появился аккаунт в Инстаграме.

Первые публикации в аккаунтах сделаны 9 марта.

«Жду здесь ваших сообщений, идей и, конечно, критики. Желательно конструктивной», - написано в первом посте Александра Усса, эта публикация закреплена на странице.

На комментарии глава региона не ответил.

Вечером 9 марта в аккаунтах появилась вторая запись – о докладе главы регионального управления Роспотребнадзора по ситуации с зараженными овощами в красноярских школах. Публикация также вызвала интерес подписчиков, но ни на одобрительные комментарии, ни на вопросы аккаунт губернатора по-прежнему обратной связи не дал.

За сутки на страницу Усса Вконтакте подписались более 500 человек, в Одноклассниках – более 200. Сам же губернатор подписан на официальные аккаунты краевых министерств.

Напомним, аккаунт в Инстаграме у главы региона появился в январе 2020 года. В профиле указано, что это «неофициальная страница», первые публикации были сделаны от третьего лица, сейчас у этой страницы 28,6 тысяч подписчиков, сам же губернатор подписан на 67 пользователей, в основном это аккаунты краевых и федеральных органов власти. Из персональных страниц - Петр Пимашков, Павел Ростовцев, Ксения Шойгу, Максим Орешкин, Виталий Мутко, Сергей Еремин, Константин Димитров и другие госчиновники.

На комментарии в Инстаграме аккаунт губернатора также не отвечает, в случае необходимости на вопросы и замечания подписчиков ответы и разъяснения даются с аккаунтов краевых министерств.