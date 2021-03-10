Неделя женского предпринимательства в Красноярске завершится бизнес-форумом

Эта неделя в Красноярске стала «Неделей женского предпринимательства». Она завершится 12 марта тематическим форумом. Центр «Мой бизнес» приглашает туда и состоявшихся бизнес-леди, и новичков.

Форум «Женское предпринимательство» пройдет 12 марта в центре «Мой бизнес» на улице Матросова, 2, участие бесплатное.

Открытие форума – в 10.00, в программе – несколько сессий, посвященных совмещению семьи и карьеры, трендам в бизнесе, поиску идей и развитию предпринимательских компетенций. Основной спикер - бизнес-тренер, эксперт в области лидерства, развития предпринимательских и управленческих компетенций, организатор деловых мероприятий различных форматов, методический директор экспертного сообщества «Страктика» Анна Киреева.

Завершат мероприятие выступления красноярских бизнес-леди, которые расскажут свои истории успеха.

Отметим, что в рамках «Недели женского предпринимательства» в центре «Мой бизнес» проходит фотовыставка «Леди в бизнесе». Ее героинями стали успешные красноярские предпринимательницы, которые развивают свое дело при поддержке центра.

Узнать подробности о форуме можно по телефону 8(391) 265-44-32 (доб. 053) или по электронной почте ershova@agpb24.ru (Наталья Ершова).