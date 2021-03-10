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«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу

«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу
Иллюстрация: sport.sfu-kras.ru/

Этот корпус построили к Универсиаде 2019 года. Сейчас студентов перевели на занятия в другие помещения университета, хоть этот, как уверяют в вузе, и не опасен.

#НОВОСТИ
Многофункциональный спортивный корпус СФУ закрыли для студентов и посетителей. Об этом сообщила телекомпания ТВК со ссылкой на учащихся вуза. Причина: трещины в конструкции, возникшие из-за усадки.
 
В пресс-службе университета информацию подтвердили и пояснили, что трещины были обнаружены через несколько месяцев после ввода корпуса в эксплуатацию — в мае 2019 года. Тогда же здание взяли под наблюдение. За все время, прошедшее с того момента, они не увеличились, однако 9 марта 2021 года корпус закрыли.
Несмотря на то, что трещины находятся в перегородках, которые не являются несущими конструкциями с точки зрения каркаса здания, руководство университета посчитало необходимым провести серию экспертиз для принятия окончательного решения», — говорят в СФУ.
До их завершения корпус будет оставаться закрытым. Параллельно с этим вуз начал работу с подрядчиками, чтобы те в рамках гарантийных обязательств устранили причину случившегося.
 
Занятия студентов в это время будут проходить в трех соседних корпусах.
Автор: Евгений Волошинский
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