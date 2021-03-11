Нескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубеж

Автор фото: Александр Семенов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Допуски получили четыре авиакомпании на полеты в семь стран. Рейсы ими пока не заявлены. Скорее всего они появятся в уже обновленном - летнем - расписании.