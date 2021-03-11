Нескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубеж
Допуски получили четыре авиакомпании на полеты в семь стран. Рейсы ими пока не заявлены. Скорее всего они появятся в уже обновленном - летнем - расписании.
Авиакомпании «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и PEGAS Fly получили допуски на полеты из Красноярска в зарубежные страны. Соответствующий приказ подписали в Росавиации.
В частности они смогут летать:
- «Уральские авиалинии» — в Египет (Каир), Киргизию (Тамчи), ОАЭ (Шарджа), Таджикистан (Куляб), Узбекистан (Карши, Бухара, Самарканд, Фергана, Нукус, Наманган, Навои, Ургенч, Ташкент);
- Azur Air — в Узбекистан (Самарканд, Бухара, Нукус, Наманган, Термез, Ургенч);
- Nordwind — в Иорданию (Акаба), Испанию (Барселона);
- PEGAS Fly — в Испанию (Барселона).
Соответствующие рейсы, судя по расписанию на сайте аэропорта Красноярск, авиакомпаниями пока не заявлены. Как объяснили DK.RU в пресс-службе воздушной гавани, скорее всего авиаторы будут ждать конца зимнего сезона — это конец марта.