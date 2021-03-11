Красноярску пообещали аномально теплый март

В Красноярье и другие регионы Средней Сибири, а также Дальнего Востока с 11 марта придет аномальное потепление, — заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

В Красноярске — 0°С, Иркутске — +8°С, в Тыве, Бурятии — +4°С, в Амурской области, в Благовещенске — +6...8°С, в Хабаровске — +6...8°С, во Владивостоке — +8...9°С», — заявил Вильфанд.

Г-н Вильфанд добавил, что подобный температурный фон превышает нормы на 8-12 градусов.

Напомним, что сегодня на метеостанциях Красноярска и пригородов было зафиксировано +8°С.

Ансамбль-прогноз сервиса Форека показывает, что наступление положительных дневных температур стоит ожидать не ранее пятницы 19 марта, перед этим в Красноярске возможно понижение дневных температур до -7°С, ночных до 17…22°С.