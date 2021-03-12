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«Че почем бар» открывается в Екатеринбурге

«Че почем бар» открывается в Екатеринбурге
Иллюстрация: vk.com/chepochem_bar

Это не первое заведение, которое его владельцы открывают в другом городе. Жителей уральской столицы ждет тот же формат, что и в других городах присутствия сети - модная музыка и демократичные цены.

#НОВОСТИ
Проект красноярского предпринимателя Сергея Маслакова — бар «Че почем» — пополнился еще одним заведением. На этот раз в Екатеринбурге. Об этом DK.RU рассказал представитель компании.
 
С его слов, заведение расположится в известном в городе здании — «Дом печати». Рассчитано оно на примерно 1 500 человек (посадочных мест — 300). Формат его будет таким же как в других городах. Открытие намечено на 2 апреля 2021 года.
 
Объем инвестиций в компании не раскрывают, но уточняют, что окупиться бар ожидаемо должен за год-полтора.
 
Это уже четвертый «Че почем бар», открытый Маслаковым. Два их них работают в Красноярске, а еще один в конце 2019-го заработал в Нижнем Новгороде.
 
В компании уверяют, что все три сейчас благополучно открылись после карантина и продолжают действовать.
Автор: Евгений Волошинский
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