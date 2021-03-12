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Краевые дорожники начали подготовку к паводкам

Краевые дорожники начали подготовку к паводкам
Иллюстрация: КРУДОР

До конца мая на региональных и межмуниципальных дорогах специалисты дорожных служб будут расчищать русла рек и трубы, открывать водопропускные сооружения. Нынешняя весна грозит серьезным паводком.

#НОВОСТИ

Как сообщили в КРУДОР, для подготовки дорожной инфраструктуры к пропуску паводка на базе семи подрядных организаций созданы мобильные дорожные и мостовые группы, которые постоянно наблюдают за вскрытием рек ото льда, уровнем воды и состоянию опор мостов. В результате обследования специалисты выявили 241 потенциально паводковый участок, за их состоянием будут следить особо.

Ежедневно дорожные службы осматривают более 900 мостовых сооружений и более 10 тысяч водопропускных труб, сооружения такого типа, находящиеся в полосе отвода дорог, внесены в единую базу данных.

В КРУДОРе напоминают: в период паводка диспетчерский центр работает в особом режиме, совместно в ГИБДД и МЧС принимает решение о перекрытии того или иного участка пути и организации объезда. Оперативную информацию о состоянии автодорог и переправ можно узнать в едином диспетчерском центре КРУДОР по телефону 8(391)211-76-97 или на сайте управления krudor.ru

 

Автор: Петр Савельев
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