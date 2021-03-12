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«Полюс» компенсирует добычу золота высадкой елей

«Полюс» компенсирует добычу золота высадкой елей
Автор фото: Holger Schué. Иллюстрация: pixabay.com

Порядка двух миллионов хвойных деревьев высадят в Богучанском лесничестве за счет золотодобывающей компании. Лесники и «Полюс» подписали договор на выполнение компенсационного лесовосстановления.

#НОВОСТИ

Под новые деревья предполагается отвести более 450 гектаров, посев планируют начать уже в марте. В течение пяти лет сотрудники Богучанского лесничества будут ухаживать за посадками. Как уточнили в минлесхозе, сеять планируют районированные хвойные культуры - наиболее устойчивын к нашему климату.

Как отметил министр лесного хозяйства Алексей Панов, восстановление леса – одна из главных задач сейчас для министерства. В прошлом году лесники засеяли порядка 100 тысяч гектаров, впервые появилась практика компенсационного лесовосстановления, федеральный закон об этом вступил в силу с 1 января 2019 года. Согласно документу хозяйствующие субъекты, которые используют лесные территории для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых; строительства и эксплуатации водохранилищ и гидротехнических сооружений, морских и речных портов, терминалов, причалов, для переработки древесины и иных лесных ресурсов обязаны проводить лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений. При этом работы должны быть проведены в границах региона в течение года после произведенных рубок или изменения разрешенного вида использования участка.

 

Автор: Петр Савельев
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