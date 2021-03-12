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Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройки

Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройки
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Под зачистку попадет более 70 гектаров застроенной частными домами территории. На выкуп земли и домов, а также последующее строительство, у подрядчиков будет 12 лет.

#НОВОСТИ
Мэрия Красноярска ищет порядчика для комплексного развития территории в Октябрьском район, которая расположена в границах улиц Лесопарковая и Садовая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.
 
Документ опубликован на сайте городской администрации. В нем указано, что площадь земли, о которой идет речь составляет 72 035 кв.м.. Судя по приложению к постановлению о комплексном развитии этой территории, на ней расположено 92 участка с жилыми и дачными домами, а также сопутствующими постройками (гаражами, банями и т.п.).
Дачи у БСМП снесут ради комплексной застройки 1
 
Стартовая цена контракта на освоение этого участка составляет 4,8 млн рублей. Победитель аукциона должен будет в течение 12 лет выкупить у собственников их землю и постройки, поделить территорию на участки под застройку, разработать проект планировки территории (с одним детским садом на 190 мест) и возвести на ней соответствующие сооружения, включая коммунальную и транспортную инфраструктуру. По завершении работ, район нужно будет благоустроить и озеленить.
 
Как рассказали DK.RU в департаменте градостроительства Красноярска, дату проведения аукциона назначат на следующей неделе, после чего и объявят прием заявок на участие в торгах.
Автор: Евгений Волошинский
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