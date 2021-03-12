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В Красноярске выбрали лучший товарный знак 2020 года

В Красноярске выбрали лучший товарный знак 2020 года
Иллюстрация: Ярпатент

Это десятый подобный конкурс, который проходит в Красноярске. В этот раз он собрал более 500 представителей бизнеса, науки и культуры края (и не только).

#НОВОСТИ
В Красноярске прошла церемония награждения всероссийского конкурса «Товарный знак года — 2020». На ней присутствовали известные политики, бизнесмены и деятели культуры — всего более 500 человек.
 
Победители определялись в три этапа. Первый: интернет-голосование на сайте конкурса. Второй: оценки независимого жюри, в которое входили политики, бизнесмены, дизайнеры и т.д. Третий: голосование на самой церемонии. Набранные компаниями баллы суммировались. Шесть компаний, набравших наибольшее их число, становились претендентами на гран-при.
 
В результате лидерами этого года в своих номинациях стали:
по итогам интернет-голосования
  • «Солнечный вираж» — «Лучший словесный товарный знак года»;
  • «Новый уровень» (графическая стрелка) — «Лучший изобразительный товарный знак»;
  • «Белый кот» — «Лучший комбинированный товарный знак»;
по итогам второго этапа
  • «Тентмастер» — «Бренд Надежда»;
  • «Детям нужен солнечный город» — «Лучший словесный товарный знак»;
  • «Огурец» — «Лучший изобразительный товарный знак»;
  • «Водородные технологии» — «Лучший комбинированный товарный знак».
Гран-при и звание «Лучший товарный знак-2020» получил бренд «Вкусомания» — кондитерская лавка с собственным производством.
 
Конкурс «Лучший товарный знак» этого года был юбилейным — десятым. Его учредителем и главным организатором является владелец компании «Ярпатент» и патентный поверенный РФ Яна Дойна.
Автор: Евгений Волошинский
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