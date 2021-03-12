В Красноярске выбрали лучший товарный знак 2020 года

Это десятый подобный конкурс, который проходит в Красноярске. В этот раз он собрал более 500 представителей бизнеса, науки и культуры края (и не только).

В Красноярске прошла церемония награждения всероссийского конкурса «Товарный знак года — 2020». На ней присутствовали известные политики, бизнесмены и деятели культуры — всего более 500 человек.

Победители определялись в три этапа. Первый: интернет-голосование на сайте конкурса. Второй: оценки независимого жюри, в которое входили политики, бизнесмены, дизайнеры и т.д. Третий: голосование на самой церемонии. Набранные компаниями баллы суммировались. Шесть компаний, набравших наибольшее их число, становились претендентами на гран-при.

В результате лидерами этого года в своих номинациях стали:

по итогам интернет-голосования

«Солнечный вираж» — «Лучший словесный товарный знак года»;

«Новый уровень» (графическая стрелка) — «Лучший изобразительный товарный знак»;

«Белый кот» — «Лучший комбинированный товарный знак»;

по итогам второго этапа

«Тентмастер» — «Бренд Надежда»;

«Детям нужен солнечный город» — «Лучший словесный товарный знак»;

«Огурец» — «Лучший изобразительный товарный знак»;

«Водородные технологии» — «Лучший комбинированный товарный знак».

Гран-при и звание «Лучший товарный знак-2020» получил бренд «Вкусомания» — кондитерская лавка с собственным производством.

Конкурс «Лучший товарный знак» этого года был юбилейным — десятым. Его учредителем и главным организатором является владелец компании «Ярпатент» и патентный поверенный РФ Яна Дойна.