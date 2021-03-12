К стратегическому развитию Красноярского края подключат ученых

Такое решение стало итогом прошедшей на днях стратегической сессии, в которой принимали участие представители краевой власти, науки и ревизирующих органов.

Мероприятие проходило в Сибирском федеральном университете. В нем приняли участие директора экономических институтов СФУ и Опорного университета Зоя Васильева, Евгения Бухарова, Юрий Ерыгин, академик Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков, председатель Счетной палаты края Дмитрий Воропаев, руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по краю Елена Кнор, главы муниципальных образований, руководители органов исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания края и другие.

Основной темой сессии стало поручение губернатора Красноярского края Александра Усс, касающееся системного выстраивания научных исследований, сопряженных с разработкой стратегических решений органов исполнительной власти края.

До сих пор многие социально-экономические проекты края и его территорий базируются на исследованиях, проведенных еще в советское время. Но нынешние тенденции совершенно иные. Решения же властей должны соответствовать исследованиям, основанным на глубоком научном понимании текущих процессов, учитывающих как можно больше значимых факторов и рисков», — сказал министр экономики и регионального развития края Егор Васильев

Подобные исследования, по мнению экспертов, сегодня в дефиците. Причина этого в разрушении связей между бизнесом, властью и наукой. Западная же модель, когда корпорации, крупные компании для коммерческого продвижения своей продукции, заказывают не маркетинговые, а научные исследования, практикуется лишь эпизодически и не несет на себе социальной функции. Статистики, занимающиеся сбором всевозможной информации, тоже не могут закрыть весь спектр запросов. Все это сказывается не только на многих областях социально-экономического положения края, но и на положении самого бизнеса. Наиболее ярко это видно на примере кадров.

Мы плотно работаем с некоторыми крупными предприятиями, которые сообщают нам, какие специалисты в скором времени будут востребованы. Но все это носит точечный характер, нам же для построения обучающего процесса нужен постоянный системный анализ. И желательно его иметь заблаговременно — так как заранее нужно получать лицензии, набирать преподавателей и так далее», — рассказала заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина.

По мнению директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерия Крюкова выходом из сложившейся ситуации может стать интеграция науки со службой статистики и университетами:

Мы можем сформировать платформу не просто на основе таблички со статистическими данными, а на базе анализа, проведенных научных работ. Предыдущая методология строилась на основе межотраслевого баланса и была из-за этого достаточно тяжеловесной и не всегда удобной. Современный же подход с привлечением математиков, отраслевых специалистов позволит гибко формулировать задачи под возникающие потребности».

По итогам сессии министерство экономики края запустит в работу предложенные темы прикладных научных исследований, необходимых для реализации эффективной территориальной политики.