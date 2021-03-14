Красноярский край занял 41 место в национальном рейтинге школьного образования
Регионы оценивали по 12 параметрам — результаты ЕГЭ, ОГЭ, использование компьютеров и лабораторий в школах, количество поступающих в вузы и колледжи выпускников и другие факторы.
Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя. Сегодня мы накопили огромный массив информации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников — тех, кто отвечает за качество образования в субъекте. Как они используют современные подходы в управлении школами. Как в школах используются компьютеры и лабораторное оборудование, сколько выпускников поступают в колледжи и вузы своего региона и многое другое», — сообщил Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора.
Рейтинг будут актуализировать два раз в течение года, в будущем планируется укрупнить масштаб до каждого отдельного муниципалитета.
В Республике Тува качество школьного образования оказалось худшим среди регионов Сибири (79 место в России), а качественнее остальных детей обучают в Томской области (21 место).
Красноярский край занял 41 место в национальном рейтинге и 4 в Сибири, уступив Томской и Новосибирской областям и Алтайскому краю.
|
Место
|
Регион
|
Баллы
|
21
|
Томская обл.
|
61,8
|
23
|
Алтайский край
|
60,0
|
31
|
Новосибирская обл.
|
56,6
|
41
|
Красноярский край
|
51,3
|
42
|
Республика Хакасия
|
51,1
|
46
|
Иркутская обл.
|
49,9
|
46
|
Омская обл.
|
49,9
|
48
|
Кемеровская обл.
|
49,7
|
72
|
Республика Алтай
|
34,8
|
76
|
Республика Бурятия
|
28,3
|
79
|
Республика Тыва
|
19,6