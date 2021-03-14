Красноярский край занял 41 место в национальном рейтинге школьного образования

Регионы оценивали по 12 параметрам — результаты ЕГЭ, ОГЭ, использование компьютеров и лабораторий в школах, количество поступающих в вузы и колледжи выпускников и другие факторы.

Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя. Сегодня мы накопили огромный массив информации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников — тех, кто отвечает за качество образования в субъекте. Как они используют современные подходы в управлении школами. Как в школах используются компьютеры и лабораторное оборудование, сколько выпускников поступают в колледжи и вузы своего региона и многое другое», — сообщил Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора.

Рейтинг будут актуализировать два раз в течение года, в будущем планируется укрупнить масштаб до каждого отдельного муниципалитета.

В Республике Тува качество школьного образования оказалось худшим среди регионов Сибири (79 место в России), а качественнее остальных детей обучают в Томской области (21 место).

Красноярский край занял 41 место в национальном рейтинге и 4 в Сибири, уступив Томской и Новосибирской областям и Алтайскому краю.

Место Регион Баллы 21 Томская обл. 61,8 23 Алтайский край 60,0 31 Новосибирская обл. 56,6 41 Красноярский край 51,3 42 Республика Хакасия 51,1 46 Иркутская обл. 49,9 46 Омская обл. 49,9 48 Кемеровская обл. 49,7 72 Республика Алтай 34,8 76 Республика Бурятия 28,3 79 Республика Тыва 19,6