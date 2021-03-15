Омское молочное предприятие маскировалось под известную красноярскую сельхозкомпанию

Омичи якобы производили в Красноярске молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. Она поставлялась в другие регионы страны. «Подделку» обнаружили в краевом управлении Россельхознадзора.

В Красноярске выявлена фантомная площадка, через которую торговали молочной продукцией неизвестного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, компания «ССС», зарегистрированная в Омске, создала в Красноярске фирму, которую назвала «Акционерно общество „Солгон“». В качестве юридического адреса был указан офис предприятия «Солгон», расположенный в Ужурском районе Красноярского края. Как говорят ужурские аграрии, разрешения на использование названия они омичам не давали.

По информации, полученной с помощью системы мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) «Меркурий», через фантомную площадку за время ее существования проведено 176 тонн сырого молока, из которого якобы выработано столько же пастеризованного. Из него, в свою очередь, «сделали» 4,5 тонны творога и 49,1 тонны сливочного масла, указав в качестве производителя «Акционерное общество „Солгон“».

Эта продукция впоследствии отгружалась индивидуальным предпринимателям Башкирии, Удмуртии, а также Воронежской, Иркутской, Оренбургской, Свердловской, Тамбовской областей.

Оформление эВСД на всех этапах производства и транспортировки, а также их гашение, подтверждающее факт поступления продукции на склады получателей, осуществлялось уполномоченным лицом компании „ССС“ в течение очень короткого времени (от 5 минут до часа), что физически невозможно из-за больших расстояний между объектами», — говорят в Россельхознадзоре.

Сейчас «Акционерное общество „Солгон“» переведено в статус фантомной площадки, учетная запись уполномоченного лица за производство продукции под чужим аннулирована, а получатели ее продукции уведомлены о случившемся и должны теперь принять соответствующие меры.

Все материалы по этому делу отправлены в правоохранительные органы.