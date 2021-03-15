Успехи в освоении Арктики предлагают ввести в KPI для губернаторов

Эксперты предлагают ввести в качестве контрольных показателей для губернаторов индекс вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в крупные арктические проекты.

Также в качестве KPI могут использоваться такие показатели как профессиональная подготовка кадров для арктических проектов и создание преференций для их реализации. Речь идет, разумеется, о главах регионов, входящих в Арктическую зону: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Коми, Карелия и Якутия, Красноярский край.

Общая площадь арктических владений России – порядка 3 миллионов квадратных километров, это 18% всей территории страны. В этой зоне проживает около 2,4 миллионов человек, это менее 2% населения России. Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы РФ.

По данным ТАСС, в Арктике сейчас работают всего 2% от всех субъектов малого и среднего бизнеса в России. По примерным подсчетам советника бизнес-омбудсмена РФ, руководителя Института экономики роста им. Столыпина Антона Свириденко, в лучшем случае в закупках госкомпаний в Арктике в год принимает участие примерно 60 тысяч малых и средних предприятий, и только половина из них местные.

Отчасти это связано со стоимостью содержания предприятия в Арктике: климатические условия диктуют необходимость капитальных строений и значительных затрат на отопление почти круглый год, в то же время есть проблема логистики – как сообщения с «материком», так и между населенными пунктами, не говоря уже о дополнительных социальных преференциях работникам.

Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что региональная власть должна проявлять инициативу по встраиванию субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты освоения Арктики. Возможно, имеет смысл даже закрепить на региональном уровне необходимость вовлечения МСП в арктические инвестпроекты, как связанные с освоением природных ресурсов, так и с развитием туризма и сервиса, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

Следует законодательно закрепить право устанавливать преимущество в отношении цены госконтракта для субъектов МСП из районов Крайнего севера и Арктики», - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина.

Большинство опрошенных ТАСС экспертов считает, что государство в состоянии компенсировать расходы бизнеса на выполнение северных гарантий, а также способно выделить квоты для МСП на участие в госзакупках.

Удачным примером такого взаимодействия председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим считает способ реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Сотни больших и малых частных компаний на Сахалине оказывают услуги современного уровня, конкурируя между собой в сегменте local content. При организации закупочных процедур был реализован принцип привлечения местных компаний. Мировым лидерам пришлось развернуть базы обучения и привлечения предпринимателей к развитию производств на месте, к обучению и повышению квалификации, обучению языкам. Такой подход стал катализатором рождения новых видов бизнеса и развития инфраструктуры, локализации многих производств. Так, были созданы индустриальные парки, специальные курсы повышения квалификации и многое другое - фактически без вмешательства госструктур», - пояснил он.

Эксперты отмечают шаги государства по налоговому стимулированию резидентов Арктической зоны, в то же время говоря об искусственном разделении на «новые бизнесы» и «старые бизнесы». Также стоит более тщательно подходить к раздаче льготных условий, чтобы не вызвать вал фейковых регистраций в зоне действия преференций с целью ухода от налогов.

Напомним, пакет законов о преференциях в Арктике был подписан в июле 2020 года, благодаря этому российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной.

Как ранее сообщал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, суммарный объем инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в Арктической зоне региона с 2020 по 2024 год составит 926 млрд рублей – почти триллион рублей.