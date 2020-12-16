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Пятая часть арктических инвестпроектов связана с развитием туризма

Пятая часть арктических инвестпроектов связана с развитием туризма
Автор фото: Mario Hagen. Иллюстрация: pixabay.com

Меры поддержки предпринимателей, реализующих различные проекты в Арктике, особенно заинтересовали туристическую индустрию, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

#НОВОСТИ

«У нас в работе почти 250 новых инвестпроектов, из них пятая часть - это проекты в сфере туризма», - сказал он на онлайн-дискуссии из серии Arctic Talks, которая прошла на площадке издательского дома «Комсомольская правда».

По многим проектам уже принято инвестиционное решение и начата работа. Как сообщает ТАСС, Крутиков особо отметил в ряду проектов «Порт Лиинахамари» в Мурманской области, который предусматривает новый горнолыжный комплекс, гостиницы, глэмпинги и аквацентр. А также подобный проект в Красноярском крае, на плато Путорана.

«Мы тоже этот проект будем всячески поддерживать с точки зрения инфраструктуры, тех же льгот», - отметил он.

Крутиков также полагает, что развитию туризма в арктической зоне будет способствовать распространение программы «Дальневосточный гектар».

Напомним, пакет законов о преференциях в Арктике был подписан в июле 2020 года, благодаря этому российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров.

 

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