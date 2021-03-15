Третий энергоблок Березовской ГРЭС снова запускают в работу

Компания «Юнипро» приступила к пусконаладочным работам на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС. Энергетикам потребовалось пять лет, чтобы восстановить объект после пожара.

Третий энергоблок был запущен в работу в конце 2015 года, но в феврале был остановлен: из-за разгерметизации мазутного трубопровода на станции вспыхнул пожар. Объект был построен по программе ДПМ (договор поставки мощности), инвестиции в строительство составили более 40 млрд рублей, примерно в такую же сумму оценивается и стоимость ремонтных работ.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на Системного оператора, объект может быть аттестован с 1 апреля, энергоблок установленной мощностью 800 МВт начнет передавать электроэнергию в систему.

Испытания энергоблока проводились в пятницу, 12 марта, на это обратили внимание аналитики «СКМ Маркет Предиктор» в своем ежедневном обзоре рынка на сутки вперед. По их оценке, запуск объекта обрушил оптовые цены на электроэнергию на 7%, потребители сэкономили примерно 36 миллионов рублей. В то же время запуск энергоблока в эксплуатацию не снизит оптовые цены на электроэнергию, отмечают эксперты, опрошенные «Ъ». Поскольку это объект ДПМ, он будет получать повышенные платежи за мощность и до окончания срока договора (31 октября 2024 года) эта сумма может составить почти 56 млрд рублей.

Березовская ГРЭС расположена в Шарыповском районе Красноярского края, станция работает на бурых углях Березовского месторождения и является самой мощной тепловой электростанцией региона. По итогам 2020 года выработка электроэнергии составила 4,3 млрд. кВт ч, отпуск тепла – 592 тыс. Гкал. Установленная мощность станции 2400 МВт (включая третий энергоблок).

Березовская ГРЭС имеет уникальную схему поставки топлива. Основной объем угля поступает на электростанцию непосредственно с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна двумя 14-километровыми открытыми конвейерами.