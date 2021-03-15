Завод холодильников «Бирюса» получил рекордную прибыль

Таких доходов предприятие не видело по крайне мере последние 20 лет. В позапрошлом году оно вообще оказалось убыточным из-за пожара и списания сгоревшей техники.

Чистая прибыль красноярского завода холодильников «Бирюса» в 2020 году составила 158,5 млн рублей. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия.

В 2019 году доходы завода ушли в весьма ощутимый минус — 288,8 млн рублей. Причиной таких убытков стало списание стоимости готовой продукции (460,2 млн рублей) и оборудования, которые сгорели в пожаре, который произошел на предприятии в апреле того года.

Прибыль 2020-го, по данным «Интерфакса», оказалась самой большой за последние 20 лет. Предыдущий рекорд — 129,6 млн рублей — был установлен в 2016 году.

Помимо чистого дохода, за 2020 год «Бирюсе» удалось примерно на четверть увеличить выручку (до 7,24 млрд рублей) и себестоимость продаж (до 6,61 млрд рублей). Правда, почти в пять раз выросла и долгосрочная долговая нагрузка завода — с 60,4 млн рублей до 295,6 млн рублей.