Рыбное место: подробности независимой экспертизы ихтиофауны озера Пясино

В Норильске были представлены выводы исследований ихтиофауны озера Пясино, проведённых учеными Архангельска и Санкт-Петербурга.

В первую очередь исследователей интересовали ответы на вопросы, связанные с ущербом, нанесенным ихтиофауне озера Пясино из-за розлива нефтепродуктов Норильской ТЭЦ-3. Помимо урона природе, загрязнение озера могло привести к негативным изменениям традиционного жизненного уклада коренных малочисленных народов севера. Ведь рыбный промысел для них — основополагающий. Главное место в рационе питания КМНС — свыше 50% — составляет именно рыба. Независимым исследованием, организованным Ассоциацией КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ и АНО «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), было охвачено порядка 670 местных жителей из пяти основных этносов КМНС, занимающихся рыболовством близ озера Пясино. Здесь ежегодно добывается порядка 500 тонн ценных пород. Опрос местных жителей помог определить и пять видов, наиболее часто потребляемых в пищу: это сиговые (сиг, чир и муксун), а также щука и налим. Местные жители ловят и другие виды — в некоторых районах реки Пясина даже арктического гольца, в зависимости от сезона — ряпушку, валька, омуля и даже нельму, но до 97-99% рациона приходится на сиговые. Очевидно, что при таком раскладе уровень содержания токсичных соединений в мышечных волокнах рыб становился основным индикатором техногенного загрязнения.

В первую очередь специалисты лаборатории акртического биомониторинга Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) брали пробы рыбы из Норило-Пясинской озерно-речной системы. Для дополнительной проверки точности параллельно те же самые пробы изучали и в лаборатории НПО «Тайфун» в Санкт-Петербурге. Результаты оказались схожими.

Всего было взято 77 проб на 11 участках. Рыбные места наметили с помощью коренных жителей. Рыбу для чистоты эксперимента вылавливали традиционным способом.

В ходе экспедиции все было сделано по строгим правилам полевых исследований: образцы упаковывали в стерильные мешки, на берегу фотографировали и маркировали, затем помещали в специальные термоконтейнеры для перевозки. Главное, к чему стремились, — в каждой точке поймать хотя бы по одному экземпляру сиговых.

В итоге, и архангельские и питерские ученые сошлись во мнении: состояние рыб не выявило токсичных загрязнений, связанных с прошлогодним розливом нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3.

Анализ экспериментальных данных показал, что содержание ПАУ в мышечной ткани рыб в местах отбора находится ниже предела количественного обнаружения методики. Во всех исследованных образцах не выявлено и превышения нормативов содержания ПХБ, установленных для рыбной продукции — 2000 микрограмм на килограмм, и для полуфабрикатов из рыбной продукции — 500 микрограмм на килограмм», — заявил заведующий сектором изучения и прогнозирования переноса высокотоксичных химических веществ САФУ, к. т. н. Андрей Аксенов.

В отличие от озера Пясино, реки амбарная и Далдыкан, куда непосредственно попало дизельное топливо, пострадали сильнее. Особенно на участках выше боновых заграждений. Однако там рыбный промысел не ведется.

Безусловно, отсутствие следов загрязнения в рыбе не является поводом прекратить исследования. По мнению ученых САФУ, наблюдения стоит продолжить, и «Норникель» готов финансировать дальнейшие экспедиции. И не только. Компания построит на Таймыре новый инкубационный рыбозавод (один действует в Норильске еще с советских времен). Предприятие будет разводить мальков и, по сути, заниматься восстановлением тех озер и рек, которые являются базой нынешнего уклада жизни КМНС. В целом на восстановление рыбных ресурсов Норило-Пясинской системы будет потрачено 40 млрд рублей. И несмотря на то, что исследования показали, что коренные народы не пострадали от розлива топлива, «Норникель» уже выплатил компенсацию в размере 175 млн рублей 700 представителям КМНС. И это без учета плана мероприятий по диверсификации экономики поселков, разработанного «Норникелем» в рамках пятилетнего соглашения с тремя ассоциациями КМНС. До 2024 года на эти цели компания направит более 2 млрд рублей.