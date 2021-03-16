Почти четверть красноярцев не видят смысла в водительских правах и личном авто

Такой позиции придерживается и часть горожан, обладающих ими. Причина в доступности и удобстве сервисов такси и каршеринга. Такую позицию разделяет даже часть автомобилистов.

В 2021 году при наличии такси нет смысла в водительских правах — этой позиции придерживается 22% красноярцев. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного сервисом заказа такси «Ситимобил» и исследовательской компанией ResearchMe.

Половина опрошенных красноярцев заявила, что владеет водительскими правами. При этом пятая часть из них не садятся за руль автомобиля. Еще 3% респондентов, у кого есть водительское удостоверение, рассказали, что пользуются только каршерингом.

Красноярцы считают, что содержать собственный автомобиль дороже, чем пользоваться такси или каршеринга. Основным преимуществом этих сервисов перед личным авто 77% горожан называют отсутствие необходимости тратиться на содержание машины, а 37% заявили, что готовы даже отказаться от своего автомобиля в пользу такси из-за низкой стоимости поездок.