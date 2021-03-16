Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
73,23
87,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Таланты vs Поклонники. #неОстровский»: Музыкальный театр приглашает сыграть по-крупному!

«Таланты vs Поклонники. #неОстровский»: Музыкальный театр приглашает сыграть по-крупному!
Иллюстрация: Музыкальный театр

Азарт, музыка и интеллект – 25 марта в 19:00 Красноярский музыкальный театр приглашает на новую и неожиданную встречу литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ».

#НОВОСТИ

Первое wow-шоу «Таланты vs Поклонники. #неОстровский» станет увлекательной битвой, которую Самый Музыкальный готовит специально к своему профессиональному празднику – Всемирному дню театра.

В противостоянии умов, музыкальных вкусов и ценителей театрального искусства сойдутся две команды – артисты Самого Музыкального и зрители. Знания истории и современного театра, скорость реакции, навыки игры в «Крокодил», смекалка – это лишь малая часть способностей, которые помогут участникам преодолеть все испытания. Творческие номера для уютной атмосферы и бодрого настроения, а также памятные подарки победителям, конечно же, тоже будут.

Стать участником уникального события просто – все гости будут делиться на две категории: игроки команды и зрители. Всем, кто уверен, что разбирается в театральной сфере «от» и «до» и готов защищать честь всех зрителей, – необходимо до 22 марта включительно пройти регистрацию по ссылке: https://muzteatr24.timepad.ru/event/1578444/.

Первые шестеро заявившихся станут действующими игроками, остальные – попадут в резерв, и будут приглашены в игру, если в команде освободятся места. Всем, кто планирует просто насладиться wow-шоу из зала, нужно приобрести билет на сайте (https://muztk.ru/) или в кассе театра. Количество мест ограничено.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Омское молочное предприятие маскировалось под известную красноярскую сельхозкомпаниюОмское молочное предприятие маскировалось под известную красноярскую сельхозкомпанию
  • Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкойКрасноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой
  • Красноярск ожидает скорого появления клещейКрасноярск ожидает скорого появления клещей
  • Археологи проведут раскопки на площади МираАрхеологи проведут раскопки на площади Мира
  • Третий энергоблок Березовской ГРЭС снова запускают в работуТретий энергоблок Березовской ГРЭС снова запускают в работу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.