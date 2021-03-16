«Таланты vs Поклонники. #неОстровский»: Музыкальный театр приглашает сыграть по-крупному!

Азарт, музыка и интеллект – 25 марта в 19:00 Красноярский музыкальный театр приглашает на новую и неожиданную встречу литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ».

Первое wow-шоу «Таланты vs Поклонники. #неОстровский» станет увлекательной битвой, которую Самый Музыкальный готовит специально к своему профессиональному празднику – Всемирному дню театра.

В противостоянии умов, музыкальных вкусов и ценителей театрального искусства сойдутся две команды – артисты Самого Музыкального и зрители. Знания истории и современного театра, скорость реакции, навыки игры в «Крокодил», смекалка – это лишь малая часть способностей, которые помогут участникам преодолеть все испытания. Творческие номера для уютной атмосферы и бодрого настроения, а также памятные подарки победителям, конечно же, тоже будут.

Стать участником уникального события просто – все гости будут делиться на две категории: игроки команды и зрители. Всем, кто уверен, что разбирается в театральной сфере «от» и «до» и готов защищать честь всех зрителей, – необходимо до 22 марта включительно пройти регистрацию по ссылке: https://muzteatr24.timepad.ru/event/1578444/.

Первые шестеро заявившихся станут действующими игроками, остальные – попадут в резерв, и будут приглашены в игру, если в команде освободятся места. Всем, кто планирует просто насладиться wow-шоу из зала, нужно приобрести билет на сайте (https://muztk.ru/) или в кассе театра. Количество мест ограничено.