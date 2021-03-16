Главы частных клиник Красноярска обсудят риски, реальность и развитие частной медицины
«Деловой квартал» открывает новый сезон очных дискуссионных площадок. В МВДЦ «Сибирь» соберутся представители частных клиник Красноярска, чтобы подвести итоги «коронавирусного» года.
Главврачи и директора обсудят главные вызовы для отрасли, которые обозначил 2020 год, расскажут о собственной практике решения этих проблем и сформулируют самые главные задачи ближайшего времени. Основные темы обсуждения: вызовы и возможности, которые дал коронакризис; можно ли лечиться онлайн; как складываются отношения частной медицины и системы ОМС; как развивается новое направление – восстановление после ковида.
Эту дискуссию мы назвали «Три «Р» частной медицины: реальность, риски, развитие».
Участники встречи:
Виталий Андриянов, генеральный директор клиники «Эффи»;
Александр Асташин, главный врач клиники современно офтальмологии «Берег»;
Дина Лямина, генеральный директор международного медицинского центра MEDICAL ON GROUP;
Елена Непомнящая, директор центра медицинской косметологии BeautySilhouette;
Ирина Стрелкова, генеральный директор стоматологической клиники Mira;
Михаил Шапран, председатель правления СМО СРО «МедАльянс», директор «Клиники ИПМ»;
Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт в страховании.
Итоги круглого стола будут опубликованы в мартовском выпуске «Делового квартала».