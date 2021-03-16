Главы частных клиник Красноярска обсудят риски, реальность и развитие частной медицины

«Деловой квартал» открывает новый сезон очных дискуссионных площадок. В МВДЦ «Сибирь» соберутся представители частных клиник Красноярска, чтобы подвести итоги «коронавирусного» года.

Главврачи и директора обсудят главные вызовы для отрасли, которые обозначил 2020 год, расскажут о собственной практике решения этих проблем и сформулируют самые главные задачи ближайшего времени. Основные темы обсуждения: вызовы и возможности, которые дал коронакризис; можно ли лечиться онлайн; как складываются отношения частной медицины и системы ОМС; как развивается новое направление – восстановление после ковида.

Эту дискуссию мы назвали «Три «Р» частной медицины: реальность, риски, развитие».

Участники встречи:

Виталий Андриянов, генеральный директор клиники «Эффи»;

Александр Асташин, главный врач клиники современно офтальмологии «Берег»;

Дина Лямина, генеральный директор международного медицинского центра MEDICAL ON GROUP;

Елена Непомнящая, директор центра медицинской косметологии BeautySilhouette;

Ирина Стрелкова, генеральный директор стоматологической клиники Mira;

Михаил Шапран, председатель правления СМО СРО «МедАльянс», директор «Клиники ИПМ»;

Наталия Шеходанова, страховой брокер, независимый эксперт в страховании.

Итоги круглого стола будут опубликованы в мартовском выпуске «Делового квартала».