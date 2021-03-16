«Норникель» обновит парк профессиональных тренажеров для горняков

Компания собирается вложить в это более 3 млн долларов. Первые тренажеры поступят в учебное подразделение предприятия в конце этого года. Остальные - ближе к середине следующего.

«Норникель» утвердил программу развития парка профессиональных тренажеров. Компания планирует закупить три тренажера симулятора и десять модулей к ним, а также два упрощенных тренажера. На эти цели планируют потратить 3,2 млн долларов, сообщили в компании.

Новое оборудование получит Корпоративный университет «Норильский никель». Обучаться на нем будут машинисты погрузочно-доставочных машин, шахтных автосамосвалов, подземных самоходных машин, бурильщиков шпуров и др.

Каждый новый тренажер представляет собой разделенный на три части контейнер. В первой из них расположен сервер, отвечающий за работу тренажера-симулятора, во второй — модуль самоходного дизельного оборудования, идентичный определенному типу техники. В третьей части — находится рабочее место инструктора. Установленные во второй части модули взаимозаменяемы. Это позволит отрабатывать навыки оперирования несколькими десятками видов горных машин.

Ожидается, что появление новых тренажеров позволит выпускникам учебного подразделения «Норникеля» сократить на 70% ошибки при использовании горной техники в своей работе, простои из-за неумелого управления техникой снизятся на 30%, до 25% увеличится ресурс шин, до 25% уменьшится количество замен бурового инструмента и т. д.

Первые два тренажера-симулятора и семь модулей к ним поступят в Корпоративный университет в четвертом квартале 2021 года. Еще один тренажер, три модуля к нему и два упрощенных тренажера пополнят арсенал компании во втором квартале 2022-го.

Добавим, что в Корпоративном университете «Норильский никель» ежегодно обучается порядка 26 000 человек, из которых 250 машинистов погрузочно-доставочных машин и 180 бурильщиков шпуров. Всего же здесь обучают по 300 специальностям.