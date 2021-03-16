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Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 начал работу на Красноярской железной дороге

Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 начал работу на Красноярской железной дороге
Иллюстрация: пресс-служба КрасЖД

По Красноярской железной дороге курсирует специальный передвижной пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном вагоне - мотрисе.

#НОВОСТИ

Еженедельно по определённому заранее маршруту мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД.

Передвижной пункт создан для ускорения процесса вакцинации железнодорожников. В том числе сотрудников, которые задействованы в производственном процессе обеспечения непрерывного движения поездов и работают по графику. Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты.

Списки железнодорожников, желающих пройти вакцинацию на малых станциях, заранее формируются структурными подразделениями ОАО «РЖД».

Внутри мотрисы установлено холодильное оборудование, созданы все условия, необходимые врачам для проведения выездной вакцинации. Передвижной пункт экипируется вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») непосредственно перед каждой поездкой. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мотриса, в которой развернут прививочный кабинет, проходит усиленную дезинфекцию перед рейсом и после него.

Напомним, с января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур, Абакан и Мариинск заработали 8 стационарных прививочных пунктов.

На данный момент в медучреждениях КрасЖД прошли вакцинацию более трех тысяч сотрудников магистрали и порядка двух тысяч жителей Красноярского края и Хакасии, прикрепленных к поликлиникам ОАО «РЖД».

Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Прививка рекомендована лицам старше 18 лет, не имеющим противопоказаний.

 

Автор: Александр Вознесенский
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