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Будет и измена, будет и убийство – в Оперном ставят «Паяцев»

Будет и измена, будет и убийство – в Оперном ставят «Паяцев»
Иллюстрация: Красноярский театр оперы и балета

Красноярский театр оперы и балета готовит весеннюю премьеру, итальянская классика – «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, одна из самых популярных и любимых зрителями опер в мире.

#НОВОСТИ

Кроме того «Паяцы» считаются самым сильным произведением итальянского веризма – направления в опере, когда героями управляют сильные, часто преувеличенные страсти, толкающие на преступления. В отличие от других классических опер творение Леонкавалло лаконичное – всего 70 минут – и очень динамичное.

Кто такие «Паяцы»? Клоуны, лицедеи, актеры. Однако опера, скорее, о каждом из нас.

Сюжет – о труппе бродячих артистов и о том, как страсти на сцене перекликаются со страстями в жизни. Прима труппы Недда влюблена в Сильвио, и ее супруг Канио узнает об измене буквально накануне представления. До выхода к зрителю остаются считанные минуты, но актеры не могут не играть, ведь сцена – это их жизнь. Реальность и условность сплетаются настолько тесно, что реальное убийство происходит прямо во время спектакля.

Главные партии Недды и Канио исполнят молодые солисты театра Ксения Хованова, Анна Авакян, Василий Корсар и приглашенная звезда, заслуженный артист России, солист театра «Новая опера» Михаил Губский. Режиссер спектакля – Елена Корнеева, она вошла в штат театра в начале сезона.

Премьерные показы пройдут 27 и 28 марта.

 

 

Автор: Петр Савельев
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