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Адвокат назвал перспективы и даты уголовного дела Анатолия Быкова

Анатолий Быков
Анатолий Быков. Иллюстрация: yandex

В районном суде завершилось предварительное слушание по делу Анатолия Быкова. Стороны изучили все организационные ходатайства, в том числе связанные с переносом дела в здание краевого суда.

#НОВОСТИ

Обвиняемая сторона собирается обеспечить публичность, чтобы придать делу широкую огласку. Поэтому настаивает на том, что процесс должен проходить в более просторном зале краевого суда, который сможет вместить всех слушателей и представителей СМИ.

Заявили о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что допущен ряд препятствий, которые препятствуют рассмотрению дела. Заявили это для того, чтобы в последующем этим не воспользовалась прокуратура, когда в ходе судебного процесса поймет, что проигрывает дело», — заявил Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова.

По словам г-на Прохорова, на сегодня заслушаны аргументы со стороны защиты и обвинения, касающиеся рассмотрения дела присяжными заседателями. Прокуратура не высказала возражений. Заявленные ходатайства будут рассмотрены судом, решение будет оглашено завтра, 18 марта в 11 часов.

Адвокат предполагает два варианта: возврат дела прокурору для устранения препятствий или вынесение решения о назначении дела к слушанию судом присяжных . При втором сценарии суд назначит дату и время вызова кандидатов для формирования жюри присяжных заседателей, что может случиться не ранее начала апреля. 

Защитник считает, что окончательный вердикт по делу будет вынесен не ранее конца августа.

 

Автор: Петр Савельев
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