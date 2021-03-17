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Летим в лето: «Аэрофлот» заявил о старте продаж на новые рейсы

Летим в лето: «Аэрофлот» заявил о старте продаж на новые рейсы
Иллюстрация: Yandex

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на новые рейсы летнего расписания.

#НОВОСТИ

В перечень вошли южные и дальневосточные направления:  

  • Краснодар (понедельник, вторник, четверг, воскресенье) — стоимость от 14 230 рублей;
  • Сочи (все дни недели кроме понедельника) — от 18 498 рублей;  
  • Симферополь (понедельник, среда, пятница, суббота) — от 18790 рублей;
  • Благовещенск (ежедневно, кроме воскресенья) — от 16358 рублей;
  • Владивосток (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) — от 12245 рублей.
  • Цены указаны в одну сторону. Рейсы запускаются в начале июня и будут летать до конца октября.

Напомним, «Аэрофлот» планирует создать на базе красноярского аэропорта международный хаб, здесь будут размещаться «боинги» и «Суперджеты».

Ранее авиакомпания анонсировала запуск новых рейсов по 11 направлениям в марте 2020 года. Из Красноярска в Сочи авиакомпания будет летать 5 раз в неделю, в Братск, Екатеринбург, Тюмень, Томск и Омск — 7 раз. Больше всего рейсов будет в Иркутск и Новосибирск — по 14 раз в неделю. Также запланировано 5 рейсов в неделю в Пекин, 4 в Симферополь и 6 в Якутск.

Таким образом «Аэрофлот» расширит сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву. Благодаря развитию красноярского хаба «Аэрофлот» планирует нарастить объемы пассажирских перевозок до 100 млн человек в год уже к 2023 году.

 

Автор: Петр Савельев
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