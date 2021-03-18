«И миллион веселых киловатт»: жители края поставили рекорд по потреблению электроэнергии
С начала декабря 2020 по конец февраля 2021 года красноярцы потребили более миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 9,2% больше, чем годом ранее, сообщает Красноярскэнергосбыт.
В основном, электричество потребовалось для дополнительного обогрева, считают специалисты энергосбытовой компании.
Всего за три зимних месяца красноярцы потребили 1,06 млрд кВт*ч. В январе был побит исторический максимум по месячному количеству отпущенной населению электроэнергии – 383,2 млн кВт*ч, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На «популярности» электричества зимой традиционно сказываются и ввод нового жилья, и покупка дополнительных электроприборов, облегчающих быт, но основным фактором все же стали морозы. Среднемесячные температуры в этот период были ниже на 1,5-3°С, поэтому обогреватели и другие электроотопительные установки использовались активнее.
Предыдущие две зимы были достаточное теплые, отмечают в энергосбыте, но в целом каждый год энергопотребление в крае растет.
«По итогам каждого года мы фиксируем прирост полезного отпуска населению в среднем на 60 млн кВт*ч, это примерно 1,5% от объемов предыдущего года», - говорит исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.