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Хиты покупок на гендерные праздники: алкоголь и салаты

Хиты покупок на гендерные праздники: алкоголь и салаты
Иллюстрация: ГК "Командор"

Специалисты торговой сети «Командор» изучили, что предпочитали покупать красноярцы к 8 Марта и 23 февраля. Выяснилось, что женский день – более «продуктивный»: число покупок увеличилось на 15,56%.

#НОВОСТИ

В преддверии мужского праздника объем покупок увеличился незначительно, на 3,37%.

Накануне 23 февраля хитом продажи традиционно становится алкоголь, в том числе дорогие напитки: джин (прирост +150%), ром (+139%), пиво – (+122%), виски и коньяк (+119%). В этом году популярностью пользовались картофельные чипсы (+191%) и торты собственного производства «Командора» (+317%). Также отмечен всплеск продаж древесного угля и маринадов для мяса.

Самыми популярными подарками стали традиционно средства личной гигиены: гели для душа (+149%), средства для бритья (+134%), средства после бритья (+285%), многоразовые бритвы (+150%), а также носки (+148%) и чай в подарочной упаковке (+140%). В списке популярных подарков оказались и ящики для инструментов.

В канун женского праздника увеличился объем продаж готовых блюд– салатов (+124%) и горячего (+155%). Либо женщины решили отдохнуть от готовки, либо мужчины решили облегчить себе заботу по организации праздничного стола, отмечают в «Командоре».

Женские подарки также оказались традиционными: парфюмерно-косметические наборы (+192%), игристые вина (+413%), торты собственного производства (+355%), сливочные ликеры (+290%), комнатные растения (+480%), плюшевые игрушки (+259%). Популярностью пользовались также клубника (+528%), манго (+243%) и ананасы (+286%).

За пять дней до праздника в магазинах был продан почти миллион срезанных цветов! 927 745, 000 штук, в основном, тюльпаны.

 

Автор: Петр Савельев
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