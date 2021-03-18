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Юрий Данильченко попросил отпустить его из Заксобрания

Юрий Данильченко попросил отпустить его из Заксобрания
Автор фото: Владимир Корецкий. Иллюстрация: www.sobranie.info

На очередной сессии краевого парламента глава комитета по здравоохранению и социальной политики заявил о том, что намерен сложить свои депутатские полномочия.

#НОВОСТИ

Данильченко объяснил, что решение вызвано личными обстоятельствами.

Написал заявление, вопросов к моей работе не было. Это семейное решение», - сказал он.

Юрий Данильченко избирался в краевой парламент начиная с 2007 года, в нынешнем созыве он возглавляет комитет по здравоохранению и социальной политике, входит в комитет по безопасности и защите прав граждан. Избран по Манскому одномандатному округу №9, входит во фракцию «Единая Россия».

Место Данильченко в Законодательном собрании останется вакантным до истечения полномочий краевых депутатов: выборы в ЗС должны пройти уже в сентябре 2021 года. Если сессия одобрит заявление своего коллеги о сложении полномочий, обязанности председателя комитета, скорее всего, будет выполнять заместитель Юрия Данильченко Илья Зайцев.

Вероятно, я буду исполнять обязанности в статусе заместителя председателя после 30 марта», - сообщил он DK.ru.

Депутаты должны вернуться к вопросу о сложении полномочий в конце сессии.

За 14 лет работы в краевом парламенте Юрий Данильченко участвовал в создании 38 законодательных инициатив.

 

Автор: Наталья Кобец
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