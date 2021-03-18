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«Монолит-Холдинг» планирует вернуться к застройке Плодово-Ягодной станции

«Монолит-Холдинг» планирует вернуться к застройке Плодово-Ягодной станции
Иллюстрация: proektdevelopment.ru

Проект жилого комплекса компании разработали еще несколько лет назад, но тогда к его реализации приступать не стали. Теперь его, возможно, придется чуть изменить.

#НОВОСТИ
Проект жилого комплекса, который должен появиться в Красноярске в районе бывшей Плодово-Ягодной станции, опубликовал его разработчик — компания «Проектдевелопмент». Разработан он был по заказу строительной компании «Монолит-Холдинг» в 2018 году.
 
Как рассказали DK.RU проектировщики, вероятно застройщик решил вернуться к реализации проекта. В «Монолит-Холдинге» информацию подтвердили. Правда, с оговоркой:
Проекту три года и, прежде чем приступать к строительству, его нужно актуализировать».
«Монолит-Холдинг» планирует вернуться к застройке Плодово-Ягодной станции 1
 
Когда этот процесс начнется (и закончится) в компании сказать не берутся — все зависит от решения властей касательно инфраструктуры в этом районе.
 
В департаменте градостроительства мэрии Красноярска пояснили, что сначала нужно дождаться утверждения изменений в генплан города. Это должно случиться в этом году.
 
Напомним, что красноярскую Плодово-Ягодную станцию обанкротили в 2012 году. Весной 2017-го эту землю выставили на торги. Начальная цена составляла 913 млн рублей. Кто и за сколько стал ее обладателем в итоге, выяснить не удалось.
Автор: Евгений Волошинский
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