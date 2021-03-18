«Монолит-Холдинг» планирует вернуться к застройке Плодово-Ягодной станции

Проект жилого комплекса компании разработали еще несколько лет назад, но тогда к его реализации приступать не стали. Теперь его, возможно, придется чуть изменить.

Проект жилого комплекса, который должен появиться в Красноярске в районе бывшей Плодово-Ягодной станции, опубликовал его разработчик — компания «Проектдевелопмент». Разработан он был по заказу строительной компании «Монолит-Холдинг» в 2018 году.

Как рассказали DK.RU проектировщики, вероятно застройщик решил вернуться к реализации проекта. В «Монолит-Холдинге» информацию подтвердили. Правда, с оговоркой:

Проекту три года и, прежде чем приступать к строительству, его нужно актуализировать».

Когда этот процесс начнется (и закончится) в компании сказать не берутся — все зависит от решения властей касательно инфраструктуры в этом районе.

В департаменте градостроительства мэрии Красноярска пояснили, что сначала нужно дождаться утверждения изменений в генплан города. Это должно случиться в этом году.