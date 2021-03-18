Новый директор Татышев-парка разберется с незаконными предпринимателями

Депутатам Горсовета представили кандидата на должность директора Татышев-парка. В свою очередь он поделился планами по развитию любимого места отдыха красноярцев.

Кресло руководителя может занять 46-летний Сергей Васильев. Юрист по образованию, г-н Васильев закончил КГУ. Ранее работал на разных должностях в производственных компаниях:

- начальник юротдела компании «Нефтеснаб»;

- заместитель руководителя в НП «СибТрансИнвест»;

- начальник юротдела ОАО «Крастяжмашэнерго».

- юрисконсульт в «Региональной тепловой компании».

С 2 марта 2021 года состоит в резерве управленческих кадров администрации Красноярска.

Сергей Васильев сообщил, что в первую очередь примет дела от прошлого менеджмента и проведет аудит. Долго разбираться с «наследием» он не собирается — впереди летний сезон.

Среди острых вопросов, требующих скорейшего решения, г-н Васильев отметил необходимость «разобраться с предпринимателями», работающими на муниципальных землях острова незаконно.

Также он подчеркнул, что его основная задача —реализовать программу развития Татышев-парка, которая уже принята и согласована.

Напомним, прежний руководитель муниципального «Центра по развитию социальных проектов» Евгений Пьянков был уволен несколько дней назад.