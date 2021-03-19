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Предприятия Красноярского края выпустили облигаций на почти 72 млрд рублей

Предприятия Красноярского края выпустили облигаций на почти 72 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Это третий результат по Сибирскому федеральному округу. По количеству же компаний, прибегнувших к подобному способу заимствований, край оказался вторым.

#НОВОСТИ
На сегодняшний день на финансовом рынке обращаются облигации четырех компаний Красноярского края на общую сумму 71,5 млрд рублей. Об этом рассказали в местном отделении Банка России.
 
Какие организации прибегли к подобному роду заимствований в Центробанке не говорят, но уточняют, что это крупные металлургические и энергетические компании.
 
В целом Сибири к середине марта 2021 года в обращении находились облигации 29 региональных компаний на общую сумму 264 млрд рублей. Больше всего эмитентов — 17 — «прописаны» в Новосибирской области. Правда, стоимость их бумаг довольна мала — 5 млрд рублей. Красноярский же край идет на втором месте — здесь облигации выпустило четыре компании.
 
«Чемпионом» по объему облигационных займов выступает Иркутская область — 95 млрд рублей. Правда, она же является аутсайдером по количеству эмитентов — всего два. Причем один выпуск на 200 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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