Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.03
74,13
88,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Празднование Дня Победы в Красноярске может пройти в онлайн-формате

Празднование Дня Победы в Красноярске может пройти в онлайн-формате
Иллюстрация: Yandex

Организаторы не исключают ситуацию, при которой празднование Дня Победы будет проходить онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки.

#НОВОСТИ

Напомним, на днях министр здравоохранения края сообщил, что третья волна коронавируса может начаться уже в конце марта. Тогда будут вновь введены ограничения и запреты на массовые мероприятия.

Исходя из неблагоприятных прогнозов, в Красноярске готовятся сразу два сценария празднования Дня Победы. Один традиционный —  с митингом, возложением цветов на Мемориале Победы,  торжественным шествием на площади Революции, концертами на Театральной площади и у Большого концертного зала. Из новинок — организация концертов под окнами ветеранов. Второй сценарий предполагает празднование в онлайн-формате.

Пока неизвестна возможность проведения народного шествия «Бессмертный полк». Губернатор края Александр Усс заявил, что решение по нему будет приниматься в апреле, когда появится ясность по поводу интенсивности распространения коронавирусной инфекции.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Китай закрыл границы для красноярского лесаКитай закрыл границы для красноярского леса
  • Минздрав: Андрей Модестов уйдет в отставку, но «приватизации» онкоцентра не будетМинздрав: Андрей Модестов уйдет в отставку, но «приватизации» онкоцентра не будет
  • Адвокат назвал перспективы и даты уголовного дела Анатолия БыковаАдвокат назвал перспективы и даты уголовного дела Анатолия Быкова
  • Таможня опровергла информацию об отказе Китая от красноярского лесаТаможня опровергла информацию об отказе Китая от красноярского леса
  • В Минздраве назвали причины увольнения Андрея МодестоваВ Минздраве назвали причины увольнения Андрея Модестова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.