Празднование Дня Победы в Красноярске может пройти в онлайн-формате

Организаторы не исключают ситуацию, при которой празднование Дня Победы будет проходить онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, на днях министр здравоохранения края сообщил, что третья волна коронавируса может начаться уже в конце марта. Тогда будут вновь введены ограничения и запреты на массовые мероприятия.

Исходя из неблагоприятных прогнозов, в Красноярске готовятся сразу два сценария празднования Дня Победы. Один традиционный — с митингом, возложением цветов на Мемориале Победы, торжественным шествием на площади Революции, концертами на Театральной площади и у Большого концертного зала. Из новинок — организация концертов под окнами ветеранов. Второй сценарий предполагает празднование в онлайн-формате.

Пока неизвестна возможность проведения народного шествия «Бессмертный полк». Губернатор края Александр Усс заявил, что решение по нему будет приниматься в апреле, когда появится ясность по поводу интенсивности распространения коронавирусной инфекции.