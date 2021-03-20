Путин проведет выходные в Хакассии
Президент России Владимир Путин проведет субботу и воскресенье в сибирской тайге в компании с министром обороны Сергеем Шойгу.
Об этом ранее Путин рассказал журналистам во время мероприятия, посвященного очередной годовщине присоединения Крыма к России.
Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сказал глава государства.
По данным сервиса Flightradar, Ил-96-300 с бортовым номером самолета президента приземлился в аэропорту Абакана 19 марта в 11:18. А Ту-214ПУ (пункт управления) с номером минобороны – в 12:36.
По данным издания 19rus.info, подготовка к прилету первого лица страны в аэропорт Абакан велась около недели.
Родные просторы
Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири.
- В июле 2013 года Путин провел выходные с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу в Туве и Хакасии. Тогда, как сообщал Песков, мини-отпуск увенчался трофеем — Путин на спиннинг поймал 21 кг щуку, из которой сделали котлеты.
- В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и провел его в сибирской тайге. Тогда он остановился в 300 км от ближайшего жилья.
- В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу и возглавлявший в то время Хакасию Виктор Зимин. Как отмечал тогда Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Вес пойманной щуки составил ровно 21 кг.
- В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска снова побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
- Перед своим днем рождения в 2019 году президент также побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра.