Путин проведет выходные в Хакассии

Президент России Владимир Путин проведет субботу и воскресенье в сибирской тайге в компании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом ранее Путин рассказал журналистам во время мероприятия, посвященного очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сказал глава государства.

По данным сервиса Flightradar, Ил-96-300 с бортовым номером самолета президента приземлился в аэропорту Абакана 19 марта в 11:18. А Ту-214ПУ (пункт управления) с номером минобороны – в 12:36.

По данным издания 19rus.info, подготовка к прилету первого лица страны в аэропорт Абакан велась около недели.

Родные просторы

Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири.