Садоводствам выделены региональные гранты на 50 млн рублей

На полученные средства садовые общества Красноярского края смогут обновить инфраструктуру — дороги, электрические и водоснабжающие сети.

Отдельной строкой выделяются гранты до 100 тыс. рублей, покрывающие расходы на приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта — щебня, песка или гравия для отсыпки дорог, труб для водопровода, а также кабеля и опор для линий электоропередач.

Напомним, программа действует в Красноярском крае уже четыре года, за это время гранты до 2 млн рублей получило 71 некоммерческое объединение, до 100 тыс. рублей — 105 товариществ.

Чтобы принять участие в отборе на предоставление господдержки, нужно подготовить необходимые документы и подать заявку в наше министерство», – уточняет Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства и огородничества Минсельхоза края.

В этом году на поддержку садоводства и огородничества в краевом бюджете предусмотрено 50 млн рублей. Из них 26 млн рублей – на гранты до 2 млн рублей, а также 4 млн рублей – на поддержку до 100 тыс. рублей. Еще 20 млн рублей направлены муниципальным образованиям.

Информация о грантовых конкурсах размещены на сайте Минсельхоза в разделе «Садоводство».