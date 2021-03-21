«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди

Енисей — чемпион!. Иллюстрация: vk.com

Красноярский «Енисей» на домашней арене обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом и завоевал пятый титул национального чемпиона.