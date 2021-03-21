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«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди

Енисей — чемпион!
Енисей — чемпион!. Иллюстрация: vk.com

Красноярский «Енисей» на домашней арене обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом и завоевал пятый титул национального чемпиона.

#НОВОСТИ

Сегодняшний матч в Красноярске завершился со счетом 4:2.

Голы в составе «Енисея» забили Олег Толстихин (28 минута), Алмаз Миргазов (43, 88) и Илья Лопатин (77).

У «Динамо» отличились Владислав Тарасов (55) и Максим Василенко (82).

Команда «Енисей» является 11-кратным чемпионом СССР.

В предыдущем сезоне финальный матч не состоялся из-за пандемии коронавируса, чемпионами страны были признаны московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

«Енисей» и архангельский «Водник» стали обладателями бронзовых наград.

Осенью текущего года 11…17 октября в Иркутске состоится международный чемпионат по хоккею с мячом.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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