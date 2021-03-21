«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди
Красноярский «Енисей» на домашней арене обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом и завоевал пятый титул национального чемпиона.
Сегодняшний матч в Красноярске завершился со счетом 4:2.
Голы в составе «Енисея» забили Олег Толстихин (28 минута), Алмаз Миргазов (43, 88) и Илья Лопатин (77).
У «Динамо» отличились Владислав Тарасов (55) и Максим Василенко (82).
Команда «Енисей» является 11-кратным чемпионом СССР.
В предыдущем сезоне финальный матч не состоялся из-за пандемии коронавируса, чемпионами страны были признаны московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».
«Енисей» и архангельский «Водник» стали обладателями бронзовых наград.
Осенью текущего года 11…17 октября в Иркутске состоится международный чемпионат по хоккею с мячом.