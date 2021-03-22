Что читать? 10 главных книг марта с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах малоизвестного, но очень интересного издательства «Individuum». И с удовольствием представляет новинки марта-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

Individuum — независимое книжное издательство. Принцип — только настоящие истории: «приключенческий» нон-фикшн и визионерские художественные произведениям. Публикуют книги, написанные от первого лица компетентными людьми с интересной биографией: это может быть врач, повар, журналист, заключенный или антрополог — главное, что их точка зрения помогает переосмыслить вещи, считающиеся незыблемыми.

Уилл Сторр

Внутренний рассказчик. Как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории

Нас определяют истории. Они лежат в основе наших убеждений и верований, характеров и вкусов. Тысячелетия назад умение складывать захватывающие сюжеты помогало нам расселяться по планете, поддерживать связь, проводить и стирать границы между племенами. А с недавних пор еще и писать книги, снимать фильмы и придумывать виртуальные миры. Но почему мы так любим истории? Ответ кроется в устройстве нашего мозга. С помощью последних достижений нейронаук Уилл Сторр объясняет, что корни всемирной славы Шекспира лежат в эволюции, в чем сила «Гражданина Кейна» и «Красоты по-американски» и чему мы можем научиться у самих себя. По мнению Сторра, жизнь каждого человека — блестящий сценарий, только пишут его не высшие силы, а наш мозг, ежеминутно наполняя происходящее смыслом и предназначением. «Внутренний рассказчик» переворачивает представление о литературном мастерстве и навыках сценариста и показывает, как истории рождаются в наших головах — и как авторы киноблокбастеров и признанных литературных шедевров манипулируют глубинными слоями подсознания. Осторожно: спойлеры! В книге раскрывается сюжет «Короля Лира», «Гамлета», «Дороги перемен», «Лолиты», «Лоуренса Аравийского» и др.

Полина Аронсон

Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств

Когда речь заходит о любви, нас часто подводят слова. Но что мы вообще можем сказать о ней? «Любовь: сделай сам» — сборник эссе социолога и публициста Полины Аронсон, посвященный тому, как сегодня конструируются наши представления о романтических чувствах. Когда и почему «любовников» заменили «партнеры»? От чего зависит способность найти общий язык в разговоре об эмоциях и желаниях? Как коронавирус повлияет на отношения между людьми? И как забота о близких может помочь проложить «третий путь» между патриархальной семьей и атомизированным обществом?

Денис Пузырев

Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке смешаны бизнес, коррупция и криминал

Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.

Андрей Яковлев

Страна отходов. Как мусор захватил Россию и можно ли ее спасти?

Птицы, набивающие желудок пластиком. Черепахи, застревающие в пакетах. Все мы слышали, что мусор губит природу. Кажется, что он где-то далеко, но мусор живет рядом с нами. Он подбирается вплотную к городам, и прямо сейчас его запах может жечь кому-то горло. В воде — частицы микропластика, в еде — ядовитые диоксины. Люди недовольны — Россия задыхается от мусора. Однако все меняется: в стране идет мусорная реформа. Но какими будут ее результаты? Журналист Андрей Яковлев узнал о нашем мусоре всё: посетил свалки и сортировочные станции, поговорил с экологами, чиновниками и предпринимателями. Что происходит после того, как вы бросаете ненужные вещи в бак? Чем нам грозят дым и зола мусоросжигательных заводов? Как государство воюет с активистами? И почему ему не выгодна переработка? «Страна отходов» сочетает в себе журналистское исследование и внутреннее путешествие человека, задумавшегося о том, как нам жить с нашим мусором.

Федор Катасонов

Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку

Московский педиатр Фёдор Катасонов, автор популярного телеграм-канала «Федиатрия», не только лечит детей, но и успокаивает их родителей, доступно объясняя, почему детское здоровье гораздо крепче их собственного. В дебютной книге Катасонова разбираются вопросы, которые беспокоят многих мам и пап: как подготовиться к родам? Как выбрать хорошего доктора? Как работает иммунитет? Почему необходимо делать прививки? Чтение «Федиатрии» будет полезно всем, кто заботится о здоровье — своем и близких, а также поможет сберечь ваши деньги и нервы.

Кори Пайн

Живи, вкалывай, сдохни. Репортаж с темной стороны Кремниевой долины

Как показывает опыт XXI века — к плохому быстро привыкаешь. К непонятному тоже. Большинство людей спокойно принимает утечки персональных данных из соцсетей, навязчивую рекламу подобранную на основе того, что они ищут и о чем говорят дома, беспощадные системы, контролирующие эффективность работников, молниеносную трансформацию и исчезновение отраслей бизнеса — но можно ли назвать это прогрессом? И, что важнее — что в головах у тех, кто ответственен за радикальные перемены в экономике и в обществе? «Живи, вкалывай, сдохни» британского журналиста и предпринимателя Кори Пайна — головокружительное путешествие по миру Кремниевой долины, раскрывающее всю подноготную мира больших IT-компаний и крошечных стартапов: от ставших нарицательными бытовых неурядиц вроде зашкаливающих цен на аренду до беспощадной идеологии.

Яша Левин

Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ

Интернет — проводник демократии и прогресса или инструмент слежки? Архивы не обманывают: государства давно шпионят за своими гражданами при широкой поддержке ИТ-отрасли. Журналист-расследователь Яша Левин изучил историю взаимоотношений ИТ-гигантов и американской разведки — от первых применений сетевых технологий во времена войны во Вьетнаме до зловещего сотрудничества Google, Amazon, Facebook и других компаний с властями. Насколько защищены наши персональные данные, переписка и история поиска? Как система прокси-серверов Tor связана с Агентством национальной безопасности США? Почему студенты 1970-х выступали против сети и кто придумал, как обелить ее репутацию? В чьих интересах действуют Сноуден и Ассанж? Кто кого защищает: ЦРУ Google или наоборот? Книга «Интернет как оружие» открывает глаза на настоящую историю Кремниевой долины, которую принято скрывать.

Эрик Нюзум

Пошумим. Как делать хитовые подкасты

За последние два года количество подкастов удвоилось и достигло почти миллиона — и Россия не отстает от остального мира. Но как сделать по-настоящему запоминающийся подкаст, найти сюжет, интонацию и слушателей? Как планировать производство, раскрывать героев, проводить интервью и анализировать свои успехи и поражения? Почему каждому ведущему стоит знать о Методе Десяти Слов и «Технике Шварца»? «Пошумим» дает ответы на эти и многие другие вопросы. Автор книги Эрик Нюзум считается одним из главных творческих стратегов в мире аудио, он возглавлял подразделения, отвечавшие за создание подкастов, на радио NPR и в Audible (принадлежит Amazon), а сейчас руководит собственной подкастинговой компанией Magnificent Noise.

Дэниел Сасскинд

Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться

Технологии не только делают нашу жизнь проще, но и меняют ее до неузнаваемости. Профессии трансформируются быстрее всего — и за последние десятилетия человечество, кажется, устало бояться конкуренции со стороны машин. Однако сейчас, в свете коронавируса, мы стоим на пороге беспрецедентной автоматизации труда — будущее без работы уже наступает. Неужели технологии полностью заменят нас? Каким будет мир, где люди лишатся заработка и, возможно, смысла жизни? Или все эти страхи беспочвенны и машины просто будут помогать нам, чтобы мы смогли уделять больше времени семье и саморазвитию? Книга английского экономиста и бывшего советника при британском правительстве Дэниела Сасскинда — подробное руководство к новой экономической реальности и развенчание заблуждений о «замене человека роботом». С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора, мы привлекли новые технологии к изданию книги: изображение на обложке нарисовано нейросетью Яндекса для генерации произведений современного искусства, а перевод с английского сделан при помощи Яндекс.Переводчика. Часть фрагментов текста мы оставили без редактуры, чтобы каждый мог убедиться в невероятных возможностях самообучаемых алгоритмов и самостоятельно решить, друзья они нам или враги.

Информация предоставлена издательством «Individuum». Ассортимент издательства представлен на сайте, в библиотеке, бумажные версии книг можно купить в независимом книжном магазине «Бакен».